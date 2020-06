Seit Anfang 2017 lässt sich in der Beiersdorf-Aktie eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 85,00 und 102,00 Euro ausmachen. Im abgelaufenen Jahr gelang es einen Ausreißer sogar 117,25 Euro zu etablieren, nur wenig später stürzte der Kurs durch die Corona-Krise ab, das Papier markierte um 87,00 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit Mitte März gelang es jedoch wieder in die vorherige Handelsspanne zurückzukehren, in diesem Monat sogar an den 200-Tage-Durchschnitt um 100,00 Euro zuzulegen. Der Kursverlauf seit Anfang März dieses Jahres offenbart jedoch noch sehr viel mehr, eine große inverse SKS-Formation, die mit einem Kursanstieg über die blau eingezeichnete Nackenlinie sowie das Kursniveau von rund 96,00 Euro bereits aktiviert worden ist. Kurzzeitig hängt Beiersdorf jedoch am EMA 200 fest, was nicht bedeutet, dass es schon ...

