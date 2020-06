Bereits früh pausierten die neuesten Gewinnmitnahmen beim Deutschen Aktienindex wieder. Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten, doch wichtiger ist das Käuferverhalten am längerfristigen Mittelkurs des Marktes. Der DAX hat sich erneut in seinen statistisch zu erwartenden Bewegungskorridor eingependelt (dunkelgrau). Allerdings reicht der Platz nach oben darin maximal bis an die 12.500er-Marke, während ...

