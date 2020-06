Volkswagen investiert weiter in eine Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie. Mit 200 Millionen US-Dollar unterstützt der Konzern ein Unternehmen, das Feststoffbatterien entwickelt. VW will seine bisherigen Investitionen in die Entwicklung neuer Zellen für Feststoffbatterien deutlich erhöhen. Der Anteil am kalifornischen Unternehmen Quantumscape werde von 100 Millionen noch einmal um bis zu 200 Millionen Dollar (177 Millionen Euro) ausgebaut, kündigte der Wolfsburger Konzern am Dienstag an. Volkswagen schon vor 2 Jahren eingestiegen Die US-Firma beschäftigt sich mit ...

