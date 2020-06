Logitech verstärkt sein Engagement für den Umweltschutz. Der Hersteller von Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik will künftig die CO2-Bilanz seiner Hardware ausweisen. In den vergangenen Jahren hatte Logitech unter anderem schon den CO2-Fußabdruck seiner Gaming-Produkte neutralisiert. Der schweizerische Hersteller von Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik strebt zudem an, sein Unternehmen bis 2030 ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben zu wollen. Jetzt will Logitech nach und nach die CO2-Bilanz für alle seine Produkte ausweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...