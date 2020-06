Noratis AG: Noratis und GETEC gründen gemeinsame Effizienz-GesellschaftDGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges Noratis AG: Noratis und GETEC gründen gemeinsame Effizienz-Gesellschaft17.06.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Noratis und GETEC gründen gemeinsame Effizienz-GesellschaftEschborn / Magdeburg, 17. Juni 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, und der führende Energiedienstleister GETEC haben eine gemeinsame Energieeffizienz-Gesellschaft gegründet. Ziel der neuen Gesellschaft G+N Energieeffizienz GmbH ist die systematische Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung von CO2-Emissionen der im Bestand der Noratis befindlichen Gebäude.Noratis schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Derzeit verfügt das Unternehmen über knapp 3.000 Wohneinheiten an 23 Standorten in ganz Deutschland. Die neu gegründete G+N Energieeffizienz GmbH soll sukzessive die Wärmeversorgung aller Immobilien übernehmen, bestehende Anlagen betreuen und bei Bedarf auf eigene Kosten durch moderne Anlagen ersetzen. Ziel ist dabei die Aufwertung der Immobilien durch energetische Optimierung, bei der die Kosten für die Mieter im Optimalfall sogar sinken."Wir freuen uns sehr, mit Noratis einen weiteren starken Partner für die energetische Optimierung eines hochattraktiven Wohnungsbestandes gefunden zu haben. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, für die Menschen zugleich attraktiven wie auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Uns eint hier das Ziel, die Themen Klimawende und Sektorkopplung im großen Stil im Portfolio der Noratis umzusetzen. Mit der Kooperation setzt GETEC konsequent ihre Strategie erfolgreicher Effizienzpartnerschaften fort", erklärt Michael Lowak, Segment CEO Immobilienwirtschaft der GETEC Group."Dieses Joint-Venture ist ein weiterer Schritt in der nachhaltigen Aufwertung unserer Immobilien. Durch die Partnerschaft mit GETEC setzen wir dabei auf die Erfahrung eines etablierten Players. Wir schaffen und erhalten Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar und attraktiv ist, für potentielle neue Eigentümer ebenso wie für unsere Mieter. Letztere profitieren von dem neuen Unternehmen durch eine verbesserte Wärmeversorgung in den Objekten insbesondere dann, wenn die bestehende Versorgung durch moderne und energieeffiziente Anlagen ersetzt wird", ergänzt Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis.Über Noratis:Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Über GETEC:GETEC ist führender Partner für Industrie und Immobilienwirtschaft für smarte, effiziente und grüne Energielösungen - in Deutschland und darüber hinaus. Unser Versprechen "Wir haben die Energie für mehr" ist Leitbild für rund 1.500 Mitarbeiter, die mit exzellentem Engineering-Know-how, großer regulatorischer Kompetenz und Handlungsschnelligkeit sowie ausgewiesener Nachhaltigkeitsexpertise unsere Kunden durch eine immer komplexer werdende Energiewelt navigieren und dabei zugleich konsequent deren Carbon Footprint reduzieren. Im Jahr 2019 erwirtschaftete GETEC eine Gesamtleistung von 700 Mio. 