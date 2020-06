Wien (www.anleihencheck.de) - Die Märkte haben im Laufe des gestrigen Tages an Zuversicht gewonnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen habe die Ankündigung der FED, Unternehmensanleihen zu kaufen, die Stimmung aufgehellt, zum anderen hätten positive Stimmungsindikatoren aus Deutschland, sowie überraschend gute Einzelhandelsumsätze in den USA die Nachfrage nach risikoreicheren Wertpapieren erhöht. ...

