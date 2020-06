Mit Royalty Pharma ist ein weiterer Mega-IPO an der US-Tech-Börse Nasdaq über die Bühne gegangen. Und das mit Erfolg: Zum Start ist die Aktie rund 60 Prozent in die Höhe geschnellt. Das hochinteressante Biopharma-Unternehmen aus New York sollten Anleger in den kommenden Jahren auf der Rechnung haben.Royalty Pharma (künftig unter dem Ticker-Symbol "RPRX" handelbar) platzierte 77,68 Millionen Aktien zu 28 Dollar (obere Spanne). Damit ergibt sich ein Bruttoerlös von 2,18 Milliarden Dollar aus dem bis ...

