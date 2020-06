Mit einem schnellen Wachstum nach wichtigen Erfolgen bei AT&T México, Orange und Starhub entwickelt sich MATRIXX schnell zum am schnellsten wachsenden Anbieter von Abrechnungssystemen für 5G-Implementierungen.

MATRIXX Software, der weltweit führende Anbieter von 5G-Digital-Commerce-Lösungen für Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs), gab heute die Ernennung von fünf strategischen Beratern bekannt, die über umfassende Erfahrung beim Aufbau wachstumsstarker Telekommunikationstechnologie-Unternehmen verfügen. Diese Branchenveteranen werden MATRIXX dabei helfen, Strategien zu entwickeln, um die Führungsposition des Unternehmens bei der Unterstützung von 5G-Implementierungen für Telekommunikationsbetreiber weltweit weiter auszubauen.

Weltweit führende Unternehmen wie Vodafone, Swisscom, Verizon und Orange verlassen sich auf MATRIXX, wenn es um Cloud-basierte Lösungen für den digitalen Handel geht, um die betriebliche Agilität deutlich zu erhöhen, das Kundeninteresse zu steigern und im Internet wettbewerbsfähig zu sein. Die Notwendigkeit für CSPs, im Web-Umfeld konkurrenzfähig zu sein, war noch nie so groß wie heute, da das rasante Aufkommen von 5G neue Geschäfts- und Betriebsmodelle für Betreiber und ihre Unternehmenskunden mit sich bringt.

"5G wird eine neue Kategorie von Diensten für den Geschäftskundenmarkt ermöglichen, für die die meisten CSPs schlecht gerüstet sein werden, um sie mit ihren bestehenden Abrechnungssystemen effektiv zu monetarisieren", erklärte John Abraham, Principal Analyst bei Analysys Mason, "Kurz- bis mittelfristig werden CSPs in neue konvergierte Abrechnungsplattformen investieren und sich von komplexen und teuer zu wartenden monolithischen Rahmenwerken abwenden. Cloud-konforme, konfigurierbare, standardbasierte Produkte, die eine außergewöhnliche architektonische Agilität bieten, werden in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von Systemen durch CSPs spielen."

Als einziger Lösungsanbieter, der sich verpflichtet hat, ein konfigurierbares "out of the box"-Produkt zu liefern, hat sich MATRIXX zum Disruptor auf dem BSS- und Abrechnungsmarkt entwickelt. MATRIXX tritt in die 5G-Ära ein, angetrieben durch eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) des jährlichen Vertragswerts (Annual Contract Value, ACV) von mehr als 40 in den letzten vier Jahren sowie durch 100 Kundenbindung. Der anhaltende Erfolg von MATRIXX auf dem Markt hat neue talentierte Berater angezogen, um die betriebliche Entwicklung des Unternehmens und die Markenführung voranzutreiben.

"Diese fünf Personen bringen außergewöhnliche Tiefe und Breite in ein bereits erstklassiges Team. Ihre Expertise umfasst erfolgreiche Startups, CSPs und etablierte Netzwerkunternehmen", sagte Glo Gordon, CEO von MATRIXX Software. "Wenn wir in unsere Hyper-Wachstumsphase eintreten, wird jeder von ihnen eine Fülle von Wissen und Erfahrung einbringen, um die Skalierung von MATRIXX zu unterstützen."

Sie fuhr fort: "Die Nachfrage nach unserer Lösung für den digitalen Handel war noch nie so groß wie heute. Netzwerkteams, die 5G einsetzen, wissen, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Die Wettbewerbsdynamik, neue Unternehmenschancen und die Netzwerkagilität sind mit 5G exponentiell höher, und aus diesem Grund wählen CSPs MATRIXX als Partner für ihr Abrechnungssystem. Es ist eine unglaubliche Zeit für uns, und ich freue mich, dass sie sich entschieden haben, uns auf unserer Reise zu begleiten."

Strategisches Beratungsgremium

MATRIXX freut sich, die folgenden Personen in seinem strategischen Beratungsgremium willkommen zu heißen:

Hassan Ahmed Gründer, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Affirmed Networks, das kürzlich von Microsoft übernommen wurde. Vor der Übernahme von Affirmed war Hassan Ahmed Vorsitzender und CEO von Sonus Networks (Nasdaq:SONS). Vor Sonus war er EVP und GM der Core Switching Division von Ascend Communications (Nasdaq: ASND) und VP Engineering und Chief Technology Officer von Cascade Communications (Nasdaq: CSCC). Darüber hinaus hatte Hassan wichtige Führungspositionen bei Motorola und Analog Devices inne.

Daniel Collins Mitbegründer und CTO von Jasper Technologies und ehemaliger CTO der Cisco IoT Business Unit, nachdem Cisco Jasper 2016 für 1,4 Milliarden Dollar übernommen hatte. Daniel Collins ist eine erfahrene Führungskraft und Autor im Bereich der Telekommunikation. Vor seiner Zeit bei Jasper hatte Daniel leitende Positionen bei Alcatel, TeleworX und Ericsson inne und war maßgeblich an der erfolgreichen weltweiten Einführung neuer, kategoriebestimmender Technologien beteiligt, darunter 3G und das Internet der Dinge.

Heinz Herren Ehemaliger CTO, CIO und aktuelles Vorstandsmitglied von Swisscom. Heinz Herren hat sein Fachwissen ebenfalls vielen namhaften Unternehmen zur Verfügung gestellt, indem er in deren Aufsichtsräten oder Investitionsausschüssen mitgewirkt hat, darunter Cablex AG, Swisscom Broadcast, Park Innovaare Ltd., Swiss Innovation, tiko Energy Solutions und Credit Suisse.

Cliff Johnson Ehemaliger Senior Vice President von Jasper Technologies und Vice President Global IoT Service Operations bei Cisco nach der Übernahme von Jasper im Jahr 2016. Vor Jasper war Cliff VP und Head of Customer Support Operations bei Ericsson North America und leitete außerdem das operative Geschäft des von Alcatel übernommenen Start-up-Unternehmens Spatial Wireless.

Macario Namie derzeit Chief Marketing Officer bei ASAPP. Zuvor war Macario Head of Strategy für die Geschäftseinheit Internet of Things bei Cisco und CMO und Vice President of Strategy bei Jasper Technologies. Als Silicon-Valley-Veteran mit beträchtlicher Start-up-Erfahrung hatte Macario außerdem leitende Führungspositionen bei Webex, ePeople und Lycos inne.

Globale CSPs wählen MATRIXX für die 5G-Implementierungen des Unternehmens, da sie erkennen, dass neue Wege zur Wettbewerbsfähigkeit neue Technologiepartner erfordern. Bisherige Architekturen ermöglichen einfach nicht die nötige Agilität, um der sich dynamisch verändernden Marktnachfrage nach neuen Angeboten und Dienstleistungen gerecht zu werden. Die Digital-Commerce-Lösung von MATRIXX ist für die Zukunft gebaut:

Cloud-native, patentierte Technologie entwickelt für die Web-Skalierung

Konfigurationen zum Klicken und ohne Programmierung zur Unterstützung von CI/CD

API-first-Architektur

Erfahren Sie unter www.matrixx.com/customers mehr über die Agilität, die globale CSPs erreichen konnten.

Über MATRIXX Software

MATRIXX Software liefert cloudnative Lösungen der nächsten Generation für den digitalen Handel, die für Transformationen der Arbeitsweise von Unternehmen sorgen. MATRIXX betreut viele der weltweit größten Telekommunikationsgesellschaften, IoT-Akteure und aufstrebende Anbieter digitaler Dienste und verpflichtet sich zur Bereitstellung einer modernen Handelsplattform, die sich leicht skalieren lässt, um globale Marktplätze und verbrauchsorientierte Dienste zu unterstützen. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg befähigt MATRIXX Unternehmen, sich neu zu erfinden und als digitale Marktführer erfolgreich zu sein.

