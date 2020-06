Unter der Leitung von Milrem Robotics hat ein Konsortium aus mehreren großen Verteidigungs-, Kommunikations- und Cybersicherheitsunternehmen sowie im Bereich Hochtechnologie tätigen KMU 30,6 Mio. Euro aus dem Europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP) der Europäischen Kommission für die Entwicklung eines europäischen standardisierten unbemannten Bodensystems erhalten.

A consortium led by Milrem Robotics and composed of several major defence, communication and cybersecurity companies and high technology SMEs was awarded 30,6 MEUR from the European Commission's European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) to develop a European standardized unmanned ground system. (Graphic: Business Wire)