Virtuelle Hauptversammlung am 26. August 2020 und Aussetzung der DividendenzahlungDGAP-Ad-hoc: Staatl. Mineralbrunnen Aktiengesellschaft Bad Brückenau / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Virtuelle Hauptversammlung am 26. August 2020 und Aussetzung der Dividendenzahlung17.06.2020 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Staatliche Mineralbrunnen AG Bad BrückenauVorstand und Aufsichtsrat der Staatlichen Mineralbrunnen AG beschließen Vorschlag zur Aussetzung der Dividendenzahlung Virtuelle Hauptversammlung am 26. August 2020Bad Brückenau, 17. Juni 2020Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie eintretenden negativen Auswirkungen auf Absatz, Umsatz und Ertragssituation der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen.Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 26. August 2020 einzuberufen und in Anbetracht geltender Restriktionen und zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter als virtuelle Veranstaltung, das heißt ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, durchzuführen. Einzelheiten zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung werden der noch zu veröffentlichenden Einladung zu entnehmen sein.17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Staatl. Mineralbrunnen Aktiengesellschaft Bad Brückenau Amand-von-Buseck-Str. 2 97769 Bad Brückenau Deutschland Telefon: +49 97418030 Fax: +49 974180130 E-Mail: info@badbrueckenauer.de Internet: www.badbrueckenauer.de ISIN: DE0007251407 WKN: 725140 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1071927Ende der Mitteilung DGAP News-Service1071927 17.06.2020 CET/CEST