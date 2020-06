Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht sieht nach den Worten ihres Chefs Andrea Enria signifikante Klimarisiken für Banken. "Unsere mit Finanzstabilität befassten Kollegen haben herausgefunden, dass im Durchschnitt 15 Prozent der Exponierung von Großbanken auf die CO2-intensivsten Unternehmen entfallen", sagte Enria laut veröffentlichtem Redetext bei einem Webinar. Auch sei davon auszugehen, dass ein abrupter Übergang zu einer treibhausgasarmen Ökonomie einen sehr negativen Einfluss auf klimasensitive Sektoren hätte und zu 60 Prozent höheren Verlusten im Bankensystem gegenüber einem Basisszenario führen würde.

"Eine niederländischer Stresstest für einen Übergang (zu einer treibhausgasarmen Ökonomie) zeigt, dass die harte Kernkapitalquote (CET1) in einem harten, aber nicht unplausiblen Szenario um über 4 Prozentpunkte fallen könnte", sagte Enria. Der Chef der Bankenaufsicht wies darauf hin, dass sich Klimarisiken über einen längeren Zeithorizont entfalteten, während die Risikomodelle der Banken meistens nur die nächsten zwölf Monate erfassten, bestenfalls den Konjunkturzyklus.

"Der Klimawandel gibt uns die Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern und die gängigen kurzfristigen Risikomanagementinstrumente durch Mechanismen zu ergänzen, die ein besseres Verständnis und eine bessere Beherrschung eher struktureller, langfristiger Veränderungen unserer Volkswirtschaften erlauben", sagte Enria.

Enria rechnet nach eigenen Worten damit, dass eine angemessene Bepreisung von Klimarisiken zu einem reibungsloseren Übergang zu einer treibhausgasarmen Ökonomie beitragen wird.

Die EZB hat kürzlich eine Konsultation zu einem Leitfaden eingeleitet, an dem sich die Banken bei ihrem Umgang mit Klima- und Umweltrisiken orientieren sollen. Darin wird unter anderem erklärt, wie die Banken diese Risiken in ihrer Strategie und Veröffentlichungspraxis in vorausschauender Weise berücksichtigen sollen.

