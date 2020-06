Köln (ots) - Zum 21. Mal wurde der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis vergeben. Trotz der coronabedingten Absage der Verleihungsgala war es den Stiftern wichtig, die herausragenden Leistungen des zurückliegenden TV-Jahres zu würdigen. Eine 13-köpfige Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer wertete Programme aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020 aus und gab heute die Preisträger in den Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport bekannt. Die Mediengruppe RTL Deutschland darf sich insgesamt über sieben Preise freuen.Die Jury des Deutschen Fernsehpreises hat entschieden, in diesem Jahr in der Kategorie "Beste Information" einen Sonderpreis für hervorragende Leistungen in der Corona-Berichterstattung zu vergeben. Dieser Preis geht senderübergreifend an die Redaktionen der Nachrichten- und vertiefenden Sondersendungen. RTL erhält den Sonderpreis der Jury für die Corona-Berichterstattung für "RTL aktuell" und "RTL Nachtjournal". Die Auszeichnung geht stellvertretend für das gesamte Team an RTL-Chefredakteur Michael Wulf.ntv erhält den Sonderpreis der Jury für die Corona-Gesamtberichterstattung. Die Auszeichnung geht stellvertretend für das gesamte Team an ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje.Für RTL gewann in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" das von Seapoint Productions für RTL produzierte Format "Das Sommerhaus der Stars" einen Deutschen Fernsehpreis.Ein weiterer Preis in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" ging an das Quartett Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Thorsten Schorn für ihre Moderation der RTL-Live-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (i&u TV).Der Sender VOX erhält einen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment". Hier konnte sich das besondere Generationenprojekt "Wir sind klein und ihr seid alt" (RedSeven Entertainment) gegen die Konkurrenz durchsetzen.Darüber hinaus gibt es zwei weitere Preise in den Personen-Kategorien, an denen VOX beteiligt ist:In der Kategorie "Beste Musik Fiktion" entschied sich die Fernsehpreis-Jury für Tina Pepper und Sophie Hunger und ihre Musik für die eigenproduzierte Fictionserie "Rampensau" mit Jasna Fritzi Bauer (VOX/UFA Serial Drama).Außerdem darf sich Andrea Achterberg über den Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" u.a. für ihre Arbeit an der VOX-Kochshow "Ready to beef" mit Tim Mälzer und Tim Raue (Endemol Shine Germany) freuen.Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich gratuliere allen Preisträgern des Deutschen Fernsehpreises von ganzem Herzen und mit großem Respekt. Und ich bin natürlich stolz und glücklich, dass die Mediengruppe RTL sieben Preise bekommen hat. Hier sind wir in allen wichtigen Genres vertreten - von Unterhaltung bis Information, Doku und Musik. Das freut mich sehr, da es auch die Vielfältigkeit der Mediengruppe RTL widerspiegelt. Herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön an die Preisträger für ihre außerordentlichen Leistungen!"HintergrundDer Deutsche Fernsehpreis feierte 1999 seine Premiere und wird in diesem Jahr von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen verliehen. Die Federführung liegt 2020 bei RTL. Der Kreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises setzt sich aus den Geschäftsführern bzw. Intendanten der vier beteiligten Programmanbieter zusammen. Es sind dies Stephan Schäfer (Geschäftsführer Inhalte & Marken MG RTL) als Vorsitzender im Jahr 2020, der WDR-Intendant Tom Buhrow für die ARD, SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger und ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut. Träger des Preises ist die Deutsche Fernsehpreis GmbH unter der Geschäftsführung von Dirk Jander (WDR). Unter dem Vorsitz von Jan Peter Lacher (Bereichsleiter Programmstrategie & Planung RTL) bilden zudem WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung Jörg Schönenborn, der ProSiebenSat.1 TV Deutschland-Chefredakteur Sven Pietsch sowie die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel als Vertreter der Sender den Beirat. Kooperationspartner des Deutschen Fernsehpreises ist seit diesem Jahr die Deutsche Telekom mit Michael Schuld (Senior Vice President TV & Entertainment) und Arnim Butzen (Vice President Commercial Management TV & Entertainment).Die Jury:Viviane Andereggen (Regisseurin)Wolf Bauer (Vorsitz/Produzent)Iris Bettray (Stellv. Vorsitz, Produzentin, Gf. Sagamedia)Reinhard Bezler (Executive Producer Sat.1)Orkun Ertener (Autor)Dr. Maria Furtwängler (Schauspielerin/Produzentin)Dr. Florian Kumb (CvD Programmdirektion ZDF)Malte Kruber (Head of Producers RTL)Thomas Lückerath (Gf. Chefredakteur DWDL.de)Gerda Müller (Produzentin/Gf. Bantry Bay)Antonia Rados (Journalistin)Mitri Sirin (Moderator)Stefan Wirtz (Leiter Strategie + Planung/Programmdirektion IFU, WDR)Ausführliche Informationen zu allen Preisträgern: www.deutscherfernsehpreis.de