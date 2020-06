FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Quartalszahlen des Online-Modehändlers Boohoo haben dessen Aktienkurs am Mittwoch auf ein Rekordhoch steigen lassen und auch die Papiere von Zalando mit nach oben gezogen. In London schnellten Boohoo um fast zehn Prozent nach oben. Aktien von Zalando gewannen 2,6 Prozent auf 60,24 Euro. Sie waren in der vergangenen Woche mit gut 66 Euro auf ein Rekordhoch geklettert.



Analyst Richard Edwards von Goldman Sachs lobte in einer ersten Reaktion vor allem das starke Umsatzwachstum von Boohoo in den Monaten März bis Mai. Mit 45 Prozent sei dies drei Mal so hoch gewesen wie der von Boohoo ermittelte Marktkonsens von knapp 15 Prozent Wachstum. Alle Modemarken hätten stark abgeschnitten, und auch die Profitabilität habe die Erwartungen überboten./bek/fba



