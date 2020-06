Märkte um 12: DAX vor neuer Rallye-Etappe? - Lufthansa-Rettung in Gefahr

Der DAX kann am Mittwochmittag das am Vortag erreichte Kursniveau verteidigen. Viele Anleger halten sich mit Neuinvestitionen vorerst noch zurück, da eine zweite Welle der Coronavirus-Pandemie befürchtet wird. Sollte diese aber ausbleiben und sich die Wirtschaft schnell wieder erholen, könnten schon bald neue Rekordstände erreicht werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.328 MDAX +0,7% 26.246 TecDAX +1,0% 3.190 SDAX +0,7% 11.610 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.262

Am Mittwochmittag standen sich im DAX 24 Gewinner nur sechs Verlierern gegenüber. Die größten Gewinner waren dabei Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Die Aktie der Deutschen Post verzeichnet am Mittwochmittag zeitweise ein Plus von knapp 4 Prozent und notiert damit jetzt so hoch wie zuletzt Mitte Februar.

