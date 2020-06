Aus der laufenden Bodenbildung im Bereich um 44 Euro könnte bei der Aktie noch mehr erwachsen. Die Fantasie auf der Oberseite wird nur durch die Verkaufszone um 50 / 52 Euro gebremst. Ein Ausbruch nach oben würde in ein Kaufsignal münden. Warum HeidelbergCement überzeugt, was Anleger wissen müssen und welche Strategie sich anbietet. Von Manfred Ries Gelungener Start in die Wochenmitte: Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...