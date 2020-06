München (ots) -Sonderpreis der Jury für "Beste Information" ging an"Tagesschau"/"Tagesthemen" und "ARD extra: Die Corona-Lage"Heute wurden die Preisträger des 21. Deutschen Fernsehpreises bekanntgegeben. Es wurden Preise in 29 Kategorien verliehen; davon erhieltdie ARD acht Auszeichnungen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Meine herzlichsten Glückwünsche an alle Preisträgerinnen undPreisträger! Natürlich freut es mich besonders, dass unserARD-Chefredakteur Rainald Becker stellvertretend für das gesamte Teamden Sonderpreis 'Beste Information' für das neugeschaffene Format'ARD extra' und unsere Corona-Berichterstattung entgegennehmen kann.Der Preis ging ebenso an unsere Nachrichtensendungen 'Tagesschau' und'Tagesthemen'. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Jury des DeutschenFernsehpreises unsere besondere Stärke: Die journalistische Qualitätund Informationskompetenz des Ersten, auf die sich die Menschenverlassen können, besonders in unsicheren und verunsichernden Zeitenwie diesen."Die Ausgezeichneten:Sonderpreis der Jury für hervorragende Leistungen in derCorona-Berichterstattung "ARD extra"-Sendungen zur Corona-LageStellvertretend für das gesamte Team wurden Ellen Ehni, WDRChefredakteurin Fernsehen, und ARD-Chefredakteur Rainald Beckerausgezeichnet. "Tagesschau"/"Tagesthemen"Marcus Bornheim, Chefredakteur ARD-aktuellBeste Dokumentation/Reportage"Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater"(ARD/WDR/NDR/Süddeutsche Zeitung)Bester Fernsehfilm"Bist du glücklich?" (ARD/HR)Beste Regie FiktionIsabel Kleefeld für "Eine harte Tour" (ARD/WDR)Bestes Buch FiktionDominique Lorenz für "Eine harte Tour" (ARD/WDR)Bester Schnitt FiktionBarbara Brückner für "Tatort: Anne und der Tod" (ARD/SWR)Beste/r Autor/in UnterhaltungMaren Kroymann und Sebastian Colley für "Kroymann"(ARD/RB/SWR/NDR/WDR)Beste Sportsendung"Die Finals - Berlin 2019" (ARD/RBB/ZDF)Der diesjährige Förderpreis geht an die Wissenschaftsjournalistin MaiThi Nguyen-Kim für "Quarks", ihren "Tagesthemen-Kommentar" und"maiLab" (ARD/WDR/funk).ARD, RTL, Sat.1 und ZDF vergeben den Deutschen Fernsehpreis fürhervorragende TV-Leistungen seit 1999. Die Federführung lag 2020 beimSender RTL. Pressekontakt:Agnes ToellnerPresse und Information Das ErsteTel.: 089 5900-23876E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4626174