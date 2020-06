Luxembourg (www.fondscheck.de) - Eurizon, der Vermögensverwalter der Gruppe Intesa Sanpaolo, baut die Präsenz in Asien aus und verstärkt die Tochtergesellschaft in Hongkong mit einem hoch qualifizierten Team aus Fachleuten mit umfassender Erfahrung in der Vermögensverwaltung auf den asiatischen Märkten, so Eurizon Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...