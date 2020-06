Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto Invest erweitert das Fondsangebot im Anleihensegment, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities (ISIN LU2108481859/ WKN nicht bekannt) investiert flexibel in allen Dimensionen und verfolgt eine aktive Selektion aus dem gesamten Universum von Schwellenländeranleihen. Dabei werden sowohl Bonds in Hart- als auch in Lokalwährungen berücksichtigt. ...

