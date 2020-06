FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwochvormittag doch wieder Kauflaune breit gemacht. Nach dem Voratageskurssprung waren sie zunächst etwas vorsichtiger geworden angesichts geopolitische Spannungen rund um Nordkorea und der Ausbreitung des Coronavirus in Peking, zuletzt ging es für den Dax aber um 0,58 Prozent auf 12 387,03 Punkte nach oben.Am Vortag war der Leitindex dank neuer Konjunkturprogramme in den USA und der Unterstützung durch Notenbanken kräftig durchgestartet und hatte sich mit einem Plus von fast dreieinhalb Prozent wieder deutlich über der 12 000-Punkte-Marke etabliert. Nach Einschätzung der Charttechnik-Experten der schweizerischen Bank UBS sind die Bullen, also die Optimisten, damit wieder stärker geworden. Mit dem Sprung über die runde 12 000-Punkte-Marke hätten sie ein sehr gutes Polster geschaffen.Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte am Mittwoch 0,63 Prozent im Plus bei 26 215 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent.Der Aktienhandel könnte aber auch weiter vom sogenannten großen Verfall geprägt sein. Denn: Am Freitag laufen an den Derivatebörsen Terminkontrakte und Optionen auf die großen Börsenindizes und Aktien aus. Das führt zuvor nicht selten zu Kursausschlägen an den Kassamärkten, die fundamental und nachrichtlich nicht zu begründen sind.Unter den Einzeltiteln stehen die Aktien der Lufthansa unverändert im Rampenlicht. Der Großaktionär Heinz Hermann Thiele stockte seinen Anteil vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung zum Staatseinstieg auf über 15 Prozent auf. Der Kurs zog daraufhin um 4,7 Prozent an, was den ersten Platz im Dax bedeutete.Thiele könne die Konditionen der Staatsbeteiligung aus Aktionärssicht möglicherweise verbessern, sagte ein Händler. Sein Anteil könnte womöglich ausreichen, um die Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung zu blockieren. So fürchte er womöglich eine erhebliche Verwässerung der Anteile der Altaktionäre durch die Beteiligung des Bundes.Quartalszahlen des US-Software-Entwicklers Oracle bewegten die Aktien von SAP und der Software AG nur mäßig. Beiden fielen. Analysten bezeichneten die Oracle-Zahlen als teils durchwachsen. Für die Oracle-Aktien zeichneten sich für Mittwoch Kursverluste ab.RWE-Aktien profitierten mit einem Plus von gut zwei Prozent von positiven Analystenkommentaren. So sprachen die Banken HSBC und Berenberg Kaufempfehlungen für die Papiere des Stromkonzerns aus.Aktien von Hugo Boss verloren knapp ein Prozent. Bei Börsianern kommt der designierte Konzernlenker Daniel Grieder, der zuvor Chef von Tommy Hilfiger war, zwar gut an. Einige Analysten monieren aber, dass Grieder sein Amt erst gegen Mitte kommenden Jahres antreten wird./bek/mis/fbaDE0008232125, US68389X1054, DE0007037129, DE0007164600, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A1PHFF7, DE000A2GS401