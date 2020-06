Baden-Baden (ots) - Fernsehpreis 2020 in der Kategorie "Schnitt Fiktion" für den "Tatort - Anne und der Tod" / Förderpreis für Mai Thi Nguyen-Kim / "Beste/r Autor/in Unterhaltung" an Maren Kroymann und Sven Colley / Bekanntgabe am 17.6.20 in KölnDen diesjährigen Deutschen Fernsehpreis für den besten Schnitt Fiktion erhält SWR Cutterin Barbara Brückner für den "Tatort - Anne und der Tod". Weiter wird die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die unter anderem "Mailab" (SWR für funk) moderiert, mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Für die Ko-Produktion "Kroymann" (ARD/RB/SWR/NDR/WDR/btf)erhalten Maren Kroymann und Sven Colletden Preis in der Kategorie "Beste/r Autor/in Unterhaltung".Das gab der Deutsche Fernsehpreis heute in Köln bekannt. Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr ohne Gala verliehen.Intendant Kai Gniffe gratuliert Barbara BrücknerSWR Intendant Kai Gniffke: "Der 'Tatort - Anne und der Tod' ist ein leiser Krimi. Umso stärker ziehen uns die Verhörszenen in den Bann, wechseln sich Rück- und Vorblenden nahtlos ab, entwickelt sich ein ganz eigener Sog, den Barbara Brückner in wunderbarer Weise in ihrer Montage umsetzt. Wir sehen das Drama einer Altenpflegerin, die um jeden Preis ihre Würde bewahren will - wir nähern uns beim Zusehen der Welt der Hauptfigur. Eine gewaltige Intensität zwischen Spannung und Ergriffenheit löst dieser Tatort aus. Ich danke Barbara Brückner für ihre tolle Arbeit und gratuliere zum Deutschen Fernsehpreis, der auch für das ganze Team eine schöne Auszeichnung ist."Tatort aus StuttgartIm "Tatort - Anne und der Tod" von Wolfgang Stauch (Drehbuch) und Jens Wischnewski (Regie) beeindruckte Katharina-Marie Schubert an der Seite von Richy Müller und Felix Klare. Der Film ist eine Produktion des SWR, Kamera Stefan Sommer, Schnitt Barbara Brückner, ausführende Produzentin Franziska Specht. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. Der Film wurde am 19.5.2019 im Ersten ausgestrahlt.Förderpreis an Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-KimDer diesjährige Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises geht an die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Die promovierte Chemikerin beeindruckte in diesem Jahr nicht zuletzt mit ihrem Corona-Kommentar zur Diskussion um Herdenimmunität in den "Tagesthemen" im Ersten. Insbesondere mit ihrem "maiLab"-Kanal (SWR für funk) und als Moderatorin für "Quarks" (WDR) beweist sie, wie zeitgemäßer Wissenschaftsjournalismus komplexe Sachverhalte nachhaltig vermitteln kann. Der Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ist mit 15.000 Euro dotiert.Preis "Beste/r Autor/in Unterhaltung" an Maren Kroymann und Sven ColleyGemeinsam mit dem federführenden RB und den weiteren ARD-Partnern freut der SWR sich auch für Maren Kroyman und Sebastian Colley, die als Autoren des Comedyformats "Kroymann" (ARD/RB/SWR/NDR/WDR/btf) mit dem Preis als "Beste/r Autor/in Unterhaltung" ausgezeichnet wurden.Weitere Informationen unter:http://swr.li/deutscher-fernsehpreis-2020-barbara-brueckner-tatort-anne-und-der-todFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Annette Gilcher, Tel.: 07221/929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4626328