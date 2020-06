Cartier Resources entwickelt die historische Chimo-Mine in Quebec. Mit knapp 1,2 Mio. Unzen an Gold-Ressource, einer Top-Infrastruktur und guten Lage gehört es zu den attraktivsten Vorkommen im Westen Kanadas. CEO Philippe Cloutier lädt deutsche Anleger nun zum Live-Webinar ein. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Vorstandschef stellt sich den Fragen der Anleger

Bei Rohstoff-Unternehmen gibt es nichts wichtigeres als den direkten Kontakt zum Management zu suchen. Deutsche Anleger bekommen am kommenden Dienstag, den 23. Juni, die Gelegenheit, mit CEO Philippe Cloutier von Cartier Resources zu interagieren. Der Geologe wird eine kurze Präsentation zum Unternehmen halten und sich dann den Fragen der Teilnehmer stellen.

Chimo-Mine: Hochgradig und bereit für die Produktion

Cartier Resources entwickelt die Chimo-Mine ganz in der Nähe der Bergbau-Stadt Val-d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Das Unternehmen hat Anfang Mai mit einer neuen Ressourcenschätzung für das Projekt die Ressource auf knapp 1,2 Mio. Unzen Gold gesteigert. Davon befinden sich 585.000 Unzen Gold bereits in der höheren Kategorie "indicated". Die Aktie konnte jüngst ...

