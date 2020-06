Rallye bei Wasserstoff-Aktien. Einmal mehr. Meist sind es Unternehmen mit wenig Umsatz und Verlusten, aber an der Börse schon einige Milliarden Wert - ist das gerechtfertigt? Welche Titel sind noch aussichtsreich? Wo und bis wann ist Wasserstoff sinnvoll einsetzbar? Wie ist die Entwicklung der Unternehmen an der Börse einzuschätzen: irrationale Entwicklung mit zu hohen Bewertungen oder fundamental gerechtfertigt mit Blick auf die Zukunft? Welche Aktien sind noch aussichtsreich? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/