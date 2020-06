Rentschler Biopharma SE ernennt Alexander Dettmer zum Chief Financial OfficerDGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie Rentschler Biopharma SE ernennt Alexander Dettmer zum Chief Financial Officer17.06.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Rentschler Biopharma SE ernennt Alexander Dettmer zum Chief Financial OfficerLaupheim und Milford, MA, USA, 17. Juni 2020 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Alexander Dettmer (41) zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. Juli 2020 bekannt. Herr Dettmer verfügt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Business Development und Management, wobei sein Schwerpunkt auf der Optimierung operativer Betriebsabläufe im Healthcare- und Life Sciences-Sektor liegt. Bei Rentschler Biopharma wird er die Bereiche Finanzen, Supply Chain Management, IT sowie die Rechtsabteilung verantworten. Herr Dettmer tritt die Nachfolge von Stefan Rampf an, der das Unternehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2020 verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu stellen.Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma, sagte: "Es ist mir eine große Freude, die Ernennung von Herrn Alexander Dettmer als neuen CFO der Rentschler Biopharma bekanntzugeben. Herr Dettmer ist ein angesehener Fachmann und kann ausgezeichnete Erfolge in den Bereichen Finanzwesen und Unternehmenswachstum vorweisen, welche auf seinem Streben, nachhaltig Nutzen zu stiften, fußen. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir in ihm eine ideale Ergänzung für unser Managementteam bei Rentschler Biopharma gefunden haben. Außerdem möchte ich Stefan Rampf herzlich für seine außergewöhnliche Unterstützung und das Vertrauen danken, das unsere Zusammenarbeit stets geprägt hat. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine neuen beruflichen Pläne und auch persönlich alles Gute."Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma, fügte hinzu: "Es freut mich persönlich sehr, Herrn Alexander Dettmer bei Rentschler Biopharma begrüßen zu dürfen. Er ist ein großartiger Gewinn für unser Team. Wir sind beeindruckt von seiner umfassenden, branchenspezifischen Erfahrung bei der strategischen Geschäftsentwicklung und der effektiven Bewältigung von Veränderungsprozessen. Diese Fähigkeiten werden für unser Unternehmen von großem Nutzen sein, wenn wir wie geplant weiterwachsen und neue Dienstleistungen anbieten, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden und ihrer Patienten gerecht zu werden. Herr Dettmer unterstützt unsere ,Strategie 2025' voll und ganz und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam weiter zum Leben zu erwecken!"Alexander Dettmer, der neue CFO von Rentschler Biopharma, kommentierte: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei Rentschler Biopharma, das ich seit vielen Jahren als erfolgreiches Unternehmen mit einer hervorragenden Reputation kenne. Uns eint das langfristige Bekenntnis zu Innovation und Wachstum sowie eine gemeinsame Vision zur Zukunft von Rentschler Biopharma. Der Gedanke, ein weltweit führendes Unternehmen mit einer nachhaltigen Wettbewerbsposition im derzeit sehr dynamischen CDMO-Markt mitgestalten zu können, ist eine große Motivation für mich. Rentschler Biopharma verbindet meiner Meinung nach das Potenzial einer schnell wachsenden, von Unternehmergeist geprägten, internationalen Firma mit der Stabilität eines erfolgreichen, gut geführten Familienbetriebs. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten Team: Gemeinsam wollen wir die Strategie des Unternehmens umsetzen und weiterwachsen, damit wir die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen können."Vor seinem Wechsel zu Rentschler Biopharma hatte Alexander Dettmer erfolgreich mehrere Führungspositionen innerhalb der Fresenius SE & Co. KGaA inne, der er seit 2005 angehörte. In seiner letzten Position als Senior Vice President Corporate Business Development/M&A leitete er das Mergers & Acquisitions-Team, das Transaktionsprozesse koordinierte. Zuvor war er als CFO der Medical Devices Division von Fresenius Kabi, Executive Vice President Finanzen, Einkauf, Personal, unter anderem für Finanzplanung, Controlling, Compliance, den strategischen Einkauf sowie Product Partnering verantwortlich. Davor fungierte er als CFO und kaufmännischer Geschäftsführer der Fresenius Biotech GmbH (jetzt: Neovii Biotech). Alexander Dettmer studierte in Boston, MA, USA sowie in Singapur und hält ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften (Lic. Oec.) der Universität St. Gallen (HSG, Schweiz).Zu Rentschler Biopharma SEDie Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Mit seinem Hauptsitz in Laupheim, Deutschland, und seinem Standort in Milford, MA, USA, bietet Rentschler Biopharma Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook.Kontakt:Rentschler Biopharma SE Dr. Cora Kaiser Senior Director Corporate Communication Phone: +49-7392-701-874 communications@rentschler-biopharma.comMedienanfragen:MC Services AG Eva Bauer Tel: +49-89-210228-0 rentschler@mc-services.eu17.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 17.06.2020