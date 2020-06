BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat neue Angebote mit Bahnverbindungen zwischen europäischen Metropolen ins Gespräch gebracht. Er wolle einen Vorschlag machen, einen "Trans-Europa-Express" über Grenzen hinweg zu organisieren, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die anstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Zu diskutieren sei, wie dies für Fahrgäste attraktiv und für die Bahnen wirtschaftlich sein könne.



Scheuer nannte als mögliche Beispiele die Strecken von Paris über Köln und Berlin nach Warschau, von Berlin über Frankfurt und Lyon nach Barcelona oder von Paris über Brüssel, Hamburg und Kopenhagen nach Stockholm. Über solche Verbindungen zu beraten, sei "ein gewisser Traum", sagte der CSU-Politiker. Von den 1950er bis 1980er Jahren gab es in Europa "Trans-Europ-Express"-Züge (TEE), seitdem fahren Eurocity-Züge in grenzüberschreitenden Fernverbindungen./sam/DP/mis

