-- Dank der neuen Integration können sich gemeinsame Kunden von Sage Intacct und TrueCommerce durch die Automatisierung von Bestellungen, Fernverwaltung des Lagers und Verarbeitung von Bestandsbelegen besser mit ihren Vertriebskanälen vernetzen --

PITTSBURGH, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich Vernetzung und Integration von Handelspartnern, hat bekannt gegeben, dass er eine erweiterte Partnerschaft mit Sage zur Integration von TrueCommerce Foundry und Sage Intacct, einem führenden Buchhaltungssystem, eingehen wird. Die neue Initiative hilft Organisationen, sich durch die Automatisierung von Bestellungen, Fernverwaltung des Lagers und Verarbeitung von Bestandsbelegen besser mit ihren Vertriebskanälen zu vernetzen.



"Sage Intacct ist eine der am schnellsten wachsenden Lösungen für das Cloud Financial Management für kleine und mittelständische Unternehmen", so Ross Elliott, President von TrueCommerce. "TrueCommerce ist in diesem Bereich auch ein aktiver Player mit ständig wachsendem Marktanteil. Die neue Integration wird unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, ihre digitale Infrastruktur weiterzuentwickeln und sich besser an die neuen geschäftlichen Herausforderungen anzupassen."

"Die neue Integration mit TrueCommerce wird unseren gemeinsamen Kunden helfen, einen zusätzlichen Wert aus ihren Bereitstellungen von Sage Intacct zu gewinnen", so Eileen Wiens, VP of Business Development bei Sage Intacct. "Dank der Möglichkeit, Vertriebskanaldaten innerhalb des Aufzeichnungssystems für Finanzdaten zu nutzen, können Unternehmen neue Unified-Commerce-Projekte ohne Bedenken annehmen und in der heutigen, unbeständigen Geschäftsumgebung wettbewerbsfähig bleiben."

"Die neue Integration von TrueCommerce und Sage Intacct wird gemeinsame Kunden im mittelständischen Bereich darin unterstützen, dieses Ziel zu erreichen", so Jordan Jewell, Research Manager für das Digital-Commerce-Programm von IDC. "TrueCommerce verfügt über umfangreiches Fachwissen, wenn es darum geht, Aufträge über eine Vielzahl von Kanälen möglich zu machen. Sage Intacct wiederum bietet kundenorientiertes Finanzmanagement. Unternehmen mit digitaler Ausrichtung wissen, dass sie eine enge Integration zwischen Front- und Back-Office benötigen, um ein ansprechendes, End-to-End-Kundenerlebnis zu bieten, wenn sie sich in der aktuellen Wirtschaft behaupten möchten."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Integration von TrueCommerce und Sage Intacct für die gemeinsamen Kunden beider Unternehmen zählen unter anderem:

Eine vollständige, End-to-End-EDI-Lösung für Sage Intacct, entwickelt und unterstützt von einer vertrauenswürdigen Quelle

Eine flexible Verbindung zu den wichtigsten Marketplace-Sites, darunter Amazon, eBay, Walmart, Google und AliExpress

Die Integration in die führenden Online-Storefronts, einschließlich Shopify, Magento, WooCommerce, Big Commerce und die TrueCommerce Nexternal eCommerce-Plattform

Eine solide Integration, die eine Vielzahl von Bestellungen, die Fernverwaltung des Lagers und die Dokumentenverarbeitung der Bestandsbelege automatisiert

Die Unterstützung von mehr als 92.000 Handelspartneretikettierungen mit zeitsparenden Updates ohne zusätzliche Kosten

Optimiertes Fulfillment über alle Kanäle hinweg mit TrueCommerce Pack & Ship, einer Cloud-basierten Lieferlösung für mehrere Transportunternehmen

Vereinfachte Unterstützung von Streckengeschäften für alle Lieferanten im TrueCommerce Global Commerce Network

Die Integration von TrueCommerce und Sage Intacct ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry, einer breiten Palette von Unified-Commerce-Services und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander vernetzen. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Die Lösung baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst. TrueCommerce ist ein echter Managed-Services-Anbieter, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://marketplace.intacct.com/MPListing?lid=a2D0H0000047rrPUAQ und https://www.truecommerce.com/sage-intacct-integrations

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen - vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com .

Pressekontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com