PARIS (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui AG will sich in Frankreich künftig nur noch auf Geschäfte mit höheren Margen und auf weniger Marken konzentrieren. Der entsprechende Umbau der Aktivitäten in dem Land werde dort zu einem Abbau von 583 Stellen führen, teilte das Unternehmen mit.

Geschlossen werden sollen im Zuge des Umbaus alle eigenen Endkundengeschäfte in Frankreich. Das Netz aus 70 Reisebüros soll verkauft oder geschlossen werden. Mit diesen Schritten will der Touristikkonzern ab 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis in Frankreich erzielen. Die Maßnahmen seien Teil des im Mai angekündigten Plans, die Kostenbasis weltweit um 30 Prozent zu drücken. Tui will dadurch wettbewerbsfähiger werden und die Corona-Krise gestärkt hinter sich lassen.

June 17, 2020

