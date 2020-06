DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Petro Welt Technologies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.07.2020 in Schubertring 6, 1010 Wien, Österreich mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-06-17 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Petro Welt Technologies AG FN 69011 m ISIN: AT0000A00Y78 Einladung zu der am Mittwoch, den 15. Juli 2020, um 10:00 Uhr MESZ, Wiener Zeit, in 1010 Wien, Schubertring 6, stattfindenden 15. ordentlichen Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre! Die 15. ordentliche Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG wird am 15. Juli 2020 als *virtuelle Hauptversammlung* ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer gemäß Verordnung der Bundesministerin für Justiz zur näheren Regelung der Durchführung von gesellschaftsrechtlichen Versammlungen ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andere Weise (Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung - COVID-19-GesV) abgehalten. Demgemäß können Aktionäre bei der 15. ordentlichen Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG am 15. Juli 2020 nicht physisch anwesend sein. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Aktionäre die Hauptversammlung von jedem Ort aus optisch und akustisch in Echtzeit mitverfolgen können. Die Antragstellung, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung können nur durch einen von der Gesellschaft vorgeschlagenen *unabhängigen Stimmrechtsvertreter* erfolgen. Für weiterführende Informationen zur virtuellen Hauptversammlung und zu den Aktionärsrechten verweist der Vorstand auf die *Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme* an der 15. ordentlichen Hauptversammlung und auf die Ausführungen zu den Aktionärsrechten in dieser Einladung zur 15. ordentlichen Hauptversammlung, die ab *24. Juni 2020* auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pewete.com zugänglich sind. Durch die Abhaltung der virtuellen Hauptversammlung anstelle einer Verschiebung der Hauptversammlung auf einen ungewissen späteren Zeitpunkt sind nach Beurteilung des Vorstands sowohl die Interessen der Gesellschaft als auch die Interessen der Aktionäre bestmöglich berücksichtigt. Der Vorstand der Petro Welt Technologies AG behält sich ausdrücklich vor, diese ordentliche Hauptversammlung abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten, wenn die verlässliche Durchführung am 15. Juli 2020 nicht gesichert erscheint oder dies aufgrund der Vorgaben der Behörden angebracht sein sollte. *ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET* Die 15. ordentliche Hauptversammlung wird vollständig in Echtzeit im Internet übertragen. Alle teilnahmeberechtigten Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 15. Juli 2020 ab 10:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit, im Internet unter www.pewete.com/hauptversammlung-livestream verfolgen. Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle teilnahmeberechtigten Aktionäre, die dies wünschen, die Möglichkeit, von jedem Ort aus mittels akustischer und optischer Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und die Präsentation des Vorstands und die Beantwortung der Fragen der Aktionäre sowie die Beschlussfassung zu verfolgen. *TAGESORDNUNG* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Lagebericht, des Konzernabschlusses für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Berichts über weitere Auslandsexpansion und des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr* 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr* 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr* 5. *Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr* 6. *Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats* 7. *Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr* 8. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 15 und 16 zur Ermöglichung der Teilnahme an der Hauptversammlung im Weg elektronischer Kommunikation* *UNTERLAGEN* Folgende Unterlagen sind spätestens am 24. Juni 2020 auf der Internetseite der Petro Welt Technologies AG www.pewete.com abrufbar: * Einladung und Tagesordnung (Einberufung) * Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung * Beschlussvorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 * Jahresabschluss für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht * Konzernabschluss für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht * Bericht des Aufsichtsrats für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr * Satzungsgegenüberstellung * Vergütungspolitik für den Vorstand * Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat * Frageformular * Vollmachtsformular für die Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV * Formular für den Widerruf einer Vollmacht Diese Informationen sind bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung durchgehend auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich. *NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHMEBERECHTIGUNG* Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der 15. ordentlichen Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). *Der Nachweisstichtag ist somit der 5. Juli 2020 *(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die sich auf den Nachweisstichtag bezieht und die der Gesellschaft bis spätestens *10. Juli 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege zugehen muss: 1. Übermittlung der Depotbestätigung in Textform gemäß § 16.2 der Satzung: Telefax: +43 (0) 18900 500 62 E-Mail: anmeldung.pewete@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format) 2. Übermittlung in Schriftform (Unterschrift, firmenmäßige Zeichnung): Per Post oder Petro Welt Technologies Boten: AG z.Hd. Herrn Willibald Schebesta Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien) Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599) (unbedingt ISIN AT0000A00Y78 im Text angeben) Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. *DEPOTBESTÄTIGUNG GEMÄSS § 10A AKTG* Die Depotbestätigung gemäß § 10a AktG ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: * Angaben über den Aussteller: Name (Firma) und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code (BIC); * Angaben über den Aktionär: Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen; * Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN: AT0000A00Y78; * Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; und * den Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtags *5. Juli 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen. *BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS* Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser

