AURORA, Ontario, Kanada, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Emissionsübernahmevertrag abgeschlossen hat, der die Ausgabe des Gesamtnennbetrags in Höhe von 750 Millionen US-Dollar seiner erstrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen gemäß eines zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereichten effektiven Shelf Registration Statement und eines bei der Ontario Securities Commission eingereichten Basis-Shelf-Prospekts in Kurzform und einer Prospektergänzung vorsieht.



Die Schuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 2,450 % verzinst und sind am 15. Juni 2030 fällig. Das Angebot gilt bis zum 15. Juni 2020, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Magna beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch Investitionsausgaben und Übernahmen gehören können.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. und TD Securities (USA) LLC fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot.

Die Schuldverschreibungen sind nicht für den Vertrieb in Kanada qualifiziert, werden aber in Kanada auf der Basis einer Privatplatzierung angeboten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Das Angebot dieser Wertpapiere darf nur mittels einer Prospektergänzung und eines begleitenden Prospekts erfolgen. Exemplare der Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts sind kostenlos unter EDGAR auf der SEC-Website www.sec.gov erhältlich oder von:

UNSER UNTERNEHMEN (1)

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen. Wir verfügen über mehr als 159.000 unternehmerisch orientierte Mitarbeiter sowie 347 Zentren für die Produktion und 94 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 27 Ländern. Wir verfügen über umfassendes Know-how in den Bereichen Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung sowie über Produktkompetenz in den Bereichen Karosserie, Fahrwerk, Exterieur, Sitze, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Mechatronik, Spiegel, Beleuchtung und Dachsysteme. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf den erwarteten Abschluss des Angebots und die beabsichtigte Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot. Diese unterliegen den in den behördlichen Unterlagen von Magna dargelegten Vorbehalten im Haftungsausschluss und sind ausdrücklich durch diese qualifiziert. Bitte beachten Sie die Prospektergänzung bezüglich des Angebots von erstrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen sowie die neueste Erörterung und Analyse des Betriebsergebnisses und der Finanzlage des Managements, das Jahresinformationsblatt und den Jahresbericht auf Formular 40-F von Magna, die durch spätere behördliche Unterlagen von Magna ersetzt oder aktualisiert werden können, in denen die Vorbehalte im Haftungsausschluss dargelegt sind, einschließlich der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden.

(1) Die Zahlen zu Produktionsbetrieben, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeitern schließen gewisse nach der Equity-Methode bewertete Geschäftstätigkeiten ein.