Kursrücksetzer an den Aktienbörsen nutzen Anleger für Neupositionierungen, bevorzugt in breit investierten MSCI World-ETFs. Bei Festverzinslichem überzeugen in US-Dollar geführte Unternehmensanleihen mit guter Bonität sowie Euro-Hochzinsanleihen. 16. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach der gestern angekündigten zusätzlichen Finanzspritze vonseiten der US-Notenbank und der Erleichterung darüber an den Aktienmärkten agieren ETF-Anleger hierzulande ebenfalls verhalten optimistisch. Das Mitte ...

