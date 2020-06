Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach der am Montag angekündigten zusätzlichen Finanzspritze vonseiten der US-Notenbank und der Erleichterung darüber an den Aktienmärkten agieren ETF-Anleger hierzulande ebenfalls verhalten optimistisch, so die Deutsche Börse AG.Das Mitte Mai aufgelegte Notfallprogramm zum Ankauf von Unternehmensanleihen solle erweitert werden. Zudem würden Spekulationen über weitere öffentliche Gelder in Höhe von 1.000 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturmaßnahmen kursieren. ...

