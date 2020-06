Bei einem der weltweit größten Player in der Marihuana-Branche kommt Bewegung in die Führungsebene: Der Aurora-Cannabis-Mitgründer Steve Dobler tritt von seinen Funktionen als Präsident und Direktor des Unternehmens zurück.? Führungsebene erfährt Rationalisierung? Dobler geht in den Ruhestand - Aurora-Aktie gibt nachSteve Dobler ist bekannt als einer der Gründer des kanadischen Marihuana-Konzerns Aurora Cannabis. Seit 2014 war er bei Aurora Präsident und Vorstandsmitglied - nun ...

