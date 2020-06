Die Gerüchteküche rund um eine Fusion zwischen der Immofinanz und der s Immo brodelt weiter. Der "Börsianer" schrieb am Mittwoch auf seiner Online-Plattform über klare Kursgewinnen bei der s Immo-Aktie, nachdem die Immofinanz am Montag Kapitalmaßnahmen bekannt gemacht hatte. Die Mitteilung habe die Fusionsgerüchte neu angeheizt, so die Begründung in dem Bericht.Gleichzeitig zählte das Magazin auf, ...

