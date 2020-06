HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Messe AG sieht den angepeilten Wiederbeginn von Ausstellungen ab dem 1. September trotz des bis Ende Oktober verlängerten Verbots von Großveranstaltungen nicht in Gefahr. Laut einem Formulierungsvorschlag zum Treffen der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag soll die zeitliche Ausweitung für Veranstaltungen gelten, bei denen eine Kontaktverfolgung und Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist.



Die Messegesellschaft in Hannover hat gerade ein neues Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt. Auch weil dabei Kontakte von Besuchern und Ausstellern dokumentiert und bei Bedarf nachvollzogen werden sollen, sei man optimistisch, schon nach dem August wieder an den Start gehen zu können, hieß es aus dem Unternehmen. Details der neuen Regelung müsse man allerdings noch eingehender prüfen.



Die Nutztiermesse EuroTier, die ursprünglich für den 17. bis 20. November geplant war, wird unabhängig davon auf das kommende Jahr verschoben. Sie soll nun vom 9. bis 12. Februar auf dem Messegelände der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden, wie die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalterin mitteilte. Das gelte auch für die parallele Energiemesse EnergyDecentral.



"Angesichts der weiterhin unsicheren internationalen Gesamtlage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sieht die DLG in diesem Jahr keine Möglichkeit, EuroTier und EnergyDecentral in für die Aussteller und Besucher angemessener Form als internationale Leitmessen durchzuführen", erklärten die Organisatoren. Messechef Jochen Köckler zeigte Verständnis für die "unternehmerische Entscheidung"./jap/DP/fba

