Berlin (ots) -- Etsy verleiht in diesem Jahr zum zweiten Mal die Etsy Design Awards- Schauspielerin und Unternehmerin Drew Barrymore unterstützt als Preisrichterin- Jeder darf abstimmen: Neu in diesem Jahr ist der "People's Choice Award" Etsy, der weltweit größte Marktplatz für Handgemachtes und Vintage, verleiht in diesem Jahr zum zweiten Mal die Etsy Design Awards (auch "Die Etsies" genannt). Damit möchte Etsy CEO Josh Silverman kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt eine große Bühne bieten. Die Gewinner werden in diesem Jahr gemeinsam von Etsy-Trendexpertin Dayna Isom Johnson und der preisgekrönten Schauspielerin, Unternehmerin und selbsternannten Etsy-Liebhaberin Drew Barrymore gekürt."Mit viel Herz und Leidenschaft schaffen all diese fantastischen, unabhängigen Verkäufer aus der ganzen Welt die erstaunlichsten Dinge", sagt Drew Barrymore. "Ich freue mich darauf, die Arbeit dieser vielen talentierten Unternehmer kennenzulernen und die Besten unter ihnen mit den Etsy Design Awards auszeichnen zu dürfen."Die Suche nach den schönsten und außergewöhnlichsten Designs bei Etsy ist ab sofort eröffnet: Vom 17. Juni bis zum 15. Juli 2020 können sich Etsy-Verkäufer weltweit über www.etsydesignawards.com (http://www.etsydesignawards.com) bewerben. Der Gewinner des "Grand Prize" wird mit 15.000 US-Dollar prämiert; die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien erhalten jeweils 1.000 US-Dollar Preisgeld.Folgende Neuerungen gibt es bei den Awards in diesem Jahr:- Jeder kann nominieren und gewinnen: Etsy-Fans können ab sofort und bis zum 1. Juli 2020 ihre liebsten Etsy-Verkäufer für die Etsy Design Awards nominieren. Unter allen Teilnehmern verlost Etsy zehn Etsy-Geschenkkarten im Wert von je 1.000 US-Dollar.- People's Choice Award: Sobald die Finalisten feststehen, können Etsy-Fans erneut für ihre Favoriten abstimmen. Der Etsy-Verkäufer, der dann die meisten Stimmen erhält, gewinnt den "People's Choice Award" und ein Preisgeld von 5.000 US-Dollar.- Doppelt so viele Gewinner-Kategorien: In diesem Jahr sucht Etsy in zehn Kategorien nach den besten Designs. Die Kategorien sind: Schmuck, Taschen, Accessoires & Schuhe, Kleidung, Kunst, Zuhause & Wohnen, Hochzeit, Papeterie & Party, Kinder, Haustiere und Vintage.- Gewinner bekommen mehr: Zusätzlich zu den Geldpreisen erhalten die Gewinner der diesjährigen Etsy Design Awards Gutschriften für Werbeanzeigen und Listings bei Etsy sowie Mentorings von Etsy-Experten, um ihr Geschäft auszuweiten. Die Etsy Design Awards wurden 2019 erstmalig ins Leben gerufen, um den Arbeiten der Etsy-Gemeinschaft eine internationale Bühne zu geben. Mit den Etsies werden besonders kreative und außergewöhnlich talentierte Etsy-Verkäufer ausgezeichnet. Die Gewinner des letzten Jahres finden Sie hier: https://etsydesignawards.com/de/2019-winners/Über EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreative Waren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen aus aller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 in New York gegründet, bietet Etsy mit 2,3 Millionen aktiven Shops und mehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Tools unterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zu gründen, zu führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neu zu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Welt zu erschaffen.