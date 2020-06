Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise der Lufthansa. Großaktionär Heinz Hermann Thiele hat seinen Anteil an dem Unternehmen von 10 auf 15 Prozent aufgestockt und kritisierte in einem Interview das Rettungspaket für die Airline, das auch eine Staatsbeteiligung vorsieht. Bei den Verkäufen tummeln sich heute die Daimler-Papiere. Die Corona-Pandemie hat den Autoabsatz in der EU auch im Mai stark unter Druck gesetzt. Von dem allgemeinen Trend konnte sich keine der großen Automarken abkoppeln.