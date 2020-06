Der "Börsianer" schrieb am Mittwoch auf seiner Online-Plattform über klare Kursgewinnen bei der S IMMO-Aktie, nachdem die IMMOFINANZ am Montag Kapitalmaßnahmen bekannt gemacht hatte. Die Mitteilung habe die Fusionsgerüchte neu angeheizt, so die Begründung in dem Bericht. Die S IMMO-Aktie legt in Wien zeitweise 3,68 Prozent auf 16,92 Euro zu, während die IMMOFINANZ-Aktie moderate 0,12 Prozent auf 16,47 ...

