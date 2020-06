curasan AG: Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktGDGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Sonstiges curasan AG: Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG17.06.2020 / 16:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.curasan AG: Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktGKleinostheim, 17.06.2020 - Der Vorstand der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) teilt mit, dass nach pflichtgemäßem Ermessen angenommen werden muss, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Für diesen Verlust sind im Wesentlichen operative Verluste - verstärkt durch die Corona-Pandemie - verantwortlich.Ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals löst grundsätzlich nach § 92 Abs. 1 AktG eine gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen Einladung der Aktionäre zu einer Hauptversammlung aus. Mit Beschluss vom 01.06.2020 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der curasan AG eröffnet, Az. 651 IN 63/20. Aufgrund des derzeitigen Insolvenzverfahrens bedarf es einer nach § 92 Abs. 1 AktG grundsätzlich einzuberufenden Hauptversammlung nicht, weshalb die Emittentin von der Einberufung einer solchen Abstand nimmt.Mehrere Investoren haben indikative Übernahme-Angebote abgegeben, die derzeit verhandelt werden. Der Geschäftsbetrieb der Emittentin wird wie bisher in vollem Umfang fortgeführtKontakt curasan AG: Andrea Weidner Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1072609Ende der Mitteilung DGAP News-Service1072609 17.06.2020 CET/CEST