OSRAM Licht AG: OSRAM veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020: Leichte Erholung nach schwachem drittem Quartal erwartetDGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Prognose OSRAM Licht AG: OSRAM veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020: Leichte Erholung nach schwachem drittem Quartal erwartet17.06.2020 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014OSRAM Licht AG: OSRAM veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020: Leichte Erholung nach schwachem drittem Quartal erwartetMünchen, 17. Juni 2020Die OSRAM Licht AG erwartet für das Geschäftsjahr 2020 einen vergleichbaren Umsatzrückgang von -15 bis -19 Prozent (vorher: vergleichbares Umsatzwachstum zwischen -3 und +3 Prozent), eine bereinigte EBITDA-Marge von 3 bis 6 Prozent (vorher: 9 bis 11 Prozent) und einen negativen Free Cash Flow im mittleren zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich (vorher: positiver Free Cash Flow im mittleren zweistelligen Millionenbereich). Für das noch laufende dritte Quartal des Geschäftsjahres (1. April bis 30. Juni 2020) werden derzeit ein vergleichbarer Umsatzrückgang von bis zu -35%, eine negative bereinigte EBITDA-Marge von bis zu -10% sowie ein negativer Free Cash Flow im mittleren zweistelligen Millionenbereich prognostiziert.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wurde aufgrund der schwer abschätzbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im März 2020 zurückgezogen. Nach der erwartungsgemäß rückläufigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erwartet der Vorstand in den nächsten Monaten eine leichte Erholung der Nachfrage. Die ausgeprägte Schwäche des weltweiten Automobilgeschäfts sowie eine Nachfrageschwäche in den Kernmärkten von OSRAM in Europa und den USA werden die Entwicklung auch im vierten Quartal belasten. Gegenläufig wirken die nun anziehenden Umsätze in China und die frühzeitig ergriffenen Maßnahmen des Unternehmens, mit denen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Liquidität und Ergebnis abgemildert werden konnten. Diese werden weiter konsequent umgesetzt. Gleiches gilt für die eingeleiteten strukturellen Initiativen zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität, mit denen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 Bruttoeinsparungen von mindestens 300 Mio. Euro realisiert werden.Kontakt: Juliana Baron Leiter Investor RelationsOSRAM Licht AG Investor Relations Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München, Deutschland Tel. +49 89 6213-3030 mailto:j.baron@osram.com www.osram.com17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München Deutschland Telefon: +49 89 6213-0 Fax: +49 89 6213-3629 E-Mail: ir@osram.com Internet: www.osram-group.com ISIN: DE000LED4000 WKN: LED400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1072665Ende der Mitteilung DGAP News-Service1072665 17.06.2020 CET/CEST