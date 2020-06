Am heutigen Mittwoch teilte die sambische Regierung mit, dass im Juli 2020 damit begonnen werden soll, vor Ort an den Minen des Landes Gesteinsproben zu nehmen, um eine zu geringe Bewertung exportierten Erzes zu verhindern. Dies teilte heute das Nachrichtenportal "Mining Weekly' mit.Mit der zu niedrigen Bewertung des Erzes sei auch eine zu geringe Besteuerung verbunden, was im Ergebnis zu geringeren Steuern für die sambische Regierung führt.Das zuständige Ministerium teilte mit, Erzexporteure würden vorsätzlich Gesteinsproben von als Erz mit niedrigem Metallgehalt an das zuständige Prüflabor der Regierung liefern. Dies hätte eine zu geringe Wertangabe der Exporte und zu geringe Royalty-Steuereinnahmen der Regierung zur Folge.

