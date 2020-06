Nach den starken Kursgewinnen vom Vortag legt der DAX auch am Mittwoch zu. Am späten Nachmittag pendelt er um die Marke von 12.400 und damit rund 0,7 Prozent im Plus. Für eine dynamische Fortsetzung der Erholung müsste der deutsche Leitindex nur noch zwei kleinere Hürden aus dem Weg räumen, die gar nicht so weit entfernt liegen.Die erste liegt bei 12.434 und resultiert aus dem Hochpunkt vom gestrigen Dienstag. Heute hatte sich der DAX schon auf zwei Zähler an diese Marke herangetastet, ehe Gewinnmitnahmen ...

