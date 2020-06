ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Aufwärtsbewegung auch zur Wochenmitte fortgesetzt. Doch während am Vortag Konjunkturzykliker auf den Kauflisten ganz oben gestanden hatten, griffen die Anleger nun wieder vorrangig zu defensiven Werten. Zum einen hatte sich US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag vorsichtig zu den Aussichten der US-Wirtschaft auf eine Erholung geäußert, zum anderen dämpften die Spannungen in Korea sowie zwischen Indien und China die Risikofreude der Anleger.

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 10.202 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,19 (zuvor: 72,12) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt vom defensiven Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 3,2 Prozent zulegte. Auf der Gewinnerseite fanden sich auch die Pharmawerte. Alcon verbesserten sich um 3 Prozent. Novartis stiegen um ebenfalls 3 Prozent, zusätzlich gestützt von Medikamentenzulassungen in den USA. Roche schlossen 2,5 Prozent höher.

Zyklische Aktien präsentierten sich uneinheitlich. Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco sanken um 0,6 Prozent. Hier dürfte die pessimistische Einschätzung des US-Notenbankchefs zum Arbeitsmarkt eine Rolle gespielt haben. Powell rechnet zwar mit einem Wiederanstieg der Beschäftigung, glaubt aber nicht an ein Erreichen des alten Niveaus, weil viele Arbeitsplätze unwiederbringlich verloren gegangen sein dürften.

Geberit und Sika rückten derweil um 1,1 und 1,7 Prozent vor. Sie waren schon am Dienstag von einem Bericht angeschoben worden, wonach die US-Regierung ein Infrastrukturpaket im Volumen von 1 Billion Dollar plant. Bei Lafargeholcim kam es dagegen zu kleineren Gewinnmitnahmen; die Titel verloren 0,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten verbilligte sich der Lindt-Genussschein um 1,6 Prozent auf 7.710 Franken. Nach Angaben aus dem Handel hatte Mainfirst die Lindt-Genüsse auf "Sell" von "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 6.800 von 7.600 Franken gesenkt.

June 17, 2020 11:42 ET (15:42 GMT)

