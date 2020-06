Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) am Vorabend des 18.06.2020 - Warum ist der Tag so wichtig? Was sollte Wirecard mindestens liefern? Was wäre schön? Messlatte liegt hoch - wie hoch versuchen wir zu erläutern, damit man selber die Meldungen Morgen werten kann - für sich selber. Was wird Morgen überhaupt passieren? Die Gesellschaft soll den Jahresabschlussbericht für 2019 mit einem Testat, erteilt von E&Y vorlegen - überfällig, die von der Deutschen Börse gesetzten Fristen wurden bereits überschritten. Die kompletten Zahlen für das erste pandemiegeprägte Quartal sollen ebenfalls veröffentlicht werden ...

