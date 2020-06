Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,70 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas stärker auf 37,90 Dollar.Die Ölmärkte befinden sich derzeit in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite spricht die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...