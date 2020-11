von Gerhard Bläske, Euro am Sonntag In der Formel 1 fährt Ferrari auch in dieser Saison hoffnungslos abgeschlagen hinterher. Die Ergebnisse sind regelrecht demütigend. In der Fahrerwertung liegen Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf den Plätzen 8 und 13. Und in der Konstrukteurswertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...