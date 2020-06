Hawesko Holding AG: Dividende für 2019 wird auf EUR 1,75 erhöht, virtuelle Hauptversammlung am 20. AugustDGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Dividende Hawesko Holding AG: Dividende für 2019 wird auf EUR 1,75 erhöht, virtuelle Hauptversammlung am 20. August17.06.2020 / 19:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dividende für 2019 wird auf EUR 1,75 erhöht, virtuelle Hauptversammlung am 20. AugustHamburg, 17. Juni 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) haben heute beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft die Ausschüttung einer Gesamtdividende von EUR 1,75 pro Aktie vorzuschlagen und die infolge der Corona-Pandemie verschobene Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. August 2020 virtuell auszurichten. Die Gesamtausschüttung setzt sich aus der regulären Dividende von EUR 1,30 pro Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von EUR 0,45 aufgrund der guten Liquiditätslage zusammen.Da aktuell nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die ursprünglich für den Herbst als Präsenzveranstaltung geplante Hauptversammlung als solche stattfinden kann, hat sich die Leitung der Gesellschaft entschlossen, stattdessen eine virtuelle Hauptversammlung am 20. August 2020 abzuhalten.# # #Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Herausgeber:Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 HamburgPresse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1072803Ende der Mitteilung DGAP News-Service1072803 17.06.2020 CET/CEST