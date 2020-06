Energy Vault, der Hersteller von Produkten, die konventionelle Physik mit moderner Bildverarbeitungssoftware vereinen, um umweltfreundliche Energie im Versorgungsmaßstab zu speichern, gab heute seine Auszeichnung als einer der Technology Pioneers 2020 des Weltwirtschaftsforums bekannt. Die auf der Schwerkraft basierende Technologie von Energy Vault zur Langzeitspeicherungverändert die Art und Weise, wie Elektrizität gespeichert und verteilt wird, und macht es zum ersten Mal möglich, dass erneuerbare Energien den ganzen Tag, jeden Tag, verfügbar sind und mit fossilen Brennstoffen konkurrieren können.

Energy Vault Tower in wind farm. ©Energy Vault All Rights Reserved. (Photo: Business Wire)

Die Technology Pioneers 2020 des Weltwirtschaftsforums sind 100 der vielversprechendsten Unternehmen, die Industrien von der Landwirtschaft bis zur Gesundheitsversorgung gestalten und sich gleichzeitig mit Nachhaltigkeitsfragen und vielem mehr befassen. Während Regierungen auf der ganzen Welt die Möglichkeit einer grünen Erholung von der Covid-19-Pandemie in Betracht ziehen, bietet die Technologie von Energy Vault eine kosteneffektive Lösung für Regierungen und kommerzielle Unternehmen, um "einen besseren Wiederaufbau" zu erreichen und gleichzeitig ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels nachzukommen.

Der Verbrauch fossiler Brennstoffe ist in den letzten Monaten dramatisch zurückgegangen, wodurch die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Nachfrage nach erneuerbaren Energien erhöht wurde. Da erneuerbare Energien von unregelmäßigen Quellen abhängig sind, ist eine zuverlässige und erschwingliche Energiespeicherung eine wesentliche Komponente, um diesen Fortschritt zu festigen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beseitigen.

Der speziell konstruierte Kran von Energy Vault verwendet firmeneigene Technologie und Bildverarbeitungssoftware, um das Heben und Senken von massiven Betonsteinen, die aus lokal gewonnenem Erdreich oder aus Abfallmaterial hergestellt werden, autonom zu koordinieren. Die Speichersysteme können direkt an die nationalen Versorgungsnetze angeschlossen werden oder die Off-Grid-Erzeugung erneuerbarer Energien direkt unterstützen und werden von Energieversorgern wie Versorgungsunternehmen und anderen großen industriellen Energieverbrauchern eingesetzt. Anlagen von Energy Vault lokalisieren zudem ihre Ziegelherstellung, den Bau und die laufende Wartung, was die lokale Wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze schafft. Die erste kommerzielle Demonstrationsanlage im Versorgungsmaßstab des Unternehmens befindet sich in der Schweiz in der Endabnahme und wird direkt an das schweizerische Stromnetz angeschlossen, um die vollständige Lade- und kontinuierliche Entladeleistung unter Beweis zu stellen.

Die Technology Pioneers des Weltwirtschaftsforums sind Unternehmen aus der ganzen Welt, die sich in einer frühen Wachstumsphase befinden und sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Einsatz neuer Technologien und Innovationen befassen und bereit sind, einen bedeutenden Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft auszuüben. Die Technology Pioneers Community ist ein integraler Bestandteil der größeren Global Innovators Community von Start-ups auf dem Weltwirtschaftsforum.

"Wir freuen uns, dass das Weltwirtschaftsforum weiterhin sowohl innovative als auch wirtschaftliche Lösungen würdigt, die dazu beitragen werden, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern", sagte Robert Piconi, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Energy Vault. "Jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt grundlegende Maßnahmen ergreift. In den USA zum Beispiel hat die Pandemieperiode dazu geführt, dass der Verbrauch erneuerbarer Energien zum ersten Mal seit 130 Jahren die aus Kohle gewonnene Energie übertrifft. Politische Entscheidungsträger der Regierungen und Unternehmen des privaten Sektors haben die historische Chance, eine mutige und grundlegende Entscheidung zu treffen: Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Förderung unseres künftigen Wirtschaftswachstums mit umweltfreundlicher Energie zu investieren, um unseren Planeten für alle künftigen Generationen zu erhalten und das Jahr 2020 zum Wendepunkt der Kohlenstoffemissionen in unserer Weltgeschichte zu machen oder kehren Sie zum Wachstum der CO2-Emissionen zurück, um den Energiebedarf durch die unverantwortliche Ausweitung der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen zu decken und damit die künftige Lebensqualität unserer globalen Ökosysteme zu gefährden. Eine saubere, nachhaltige Erholung wird dazu beitragen, eine weitere verheerende globale Krise abzuwenden, und Energy Vault ist in einer einzigartigen Position, um dies zu einer bezahlbaren Realität zu machen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft bei ihrer Erholung zu unterstützen. Als Mitglied der Global Innovators Community wird Energy Vault weiterhin unsere Mission verfolgen, das Tempo der Einführung nachhaltiger umweltfreundlicher Energien zu beschleunigen und gleichzeitig die wirtschaftliche Erholung an mehr Standorten und Institutionen auf der ganzen Welt anzuregen."

"Wir freuen uns, Energy Vault in unserer 20. Kohorte der Technology Pioneers willkommen zu heißen", sagte Susan Nesbitt, Leiterin der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums. "Energy Vault und seine Mitpioniere entwickeln auf der ganzen Welt Spitzentechnologien. Über ihre Innovationen hinaus tragen diese Firmen in hohem Maße zur Verbesserung der weltweiten Lage bei."

Die diesjährige Kohortenauswahl markiert den 20. Jahrestag der Technology Pioneers Community. Während der 20-jährigen Laufzeit des Programms haben viele Technology Pioneers kontinuierlich zum Fortschritt in ihren Branchen beigetragen, einige sind sogar zu einem bekannten Namen geworden. Zu den bisherigen Empfängern gehören Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter und Wikimedia.

Nach der Auszeichnung von Energy Vault als Technology Pioneer wird Herr Piconi das ganze Jahr über zur Teilnahme an Aktivitäten, Veranstaltungen und Diskussionen des Weltwirtschaftsforums eingeladen. Energy Vault wird in den nächsten zwei Jahren auch einen Beitrag zu den Initiativen des Forums leisten und mit politischen Entscheidungsträgern und führenden Persönlichkeiten des privaten Sektors zusammenarbeiten, um die globale Agenda zu Schlüsselthemen zu definieren.

Über WEF Technology Pioneers

Technology Pioneer 2020-Firmen gestalten die Zukunft, indem sie Technologien wie Nachhaltigkeit, KI, IoT, Robotik, Blockchain, Biotechnologie und viele andere vorantreiben. Die Vielfalt dieser Unternehmen erstreckt sich auch auf ihre Führungskräfte, da mehr als 25 Prozent der Technology Pioneers 2020 von Frauen geführt werden. Die Firmen kommen zudem aus Regionen auf der ganzen Welt, die ihre Community weit über das Silicon Valley hinaus erweitern.

Die Auswahl der Technology Pioneers erfolgte auf der Grundlage der Auswahlkriterien der Community, zu denen Innovation, Einfluss und Führungsqualitäten gehören, sowie auf der Grundlage der Relevanz des Unternehmens für die Plattformen des Weltwirtschaftsforums.

Über Energy Vault

Energy Vault ist der Erfinder erneuerbarer Energiespeicherprodukte, die den Ansatz der Welt für eine Energiespeicherung in großem Maßstab über lange Dauer transformieren. Unter Anwendung konventioneller physikalischer Grundlagen der Schwerkraft und der Lageenergie kombiniert das System ein innovatives Krankonzept, das speziell entworfene, massive Betonsteine mit einer firmeneigenen, Cloud-basierten Softwareplattform anhebt, die die Speicherung und Entladung von Strom orchestriert. Durch die Nutzung von 100-prozentig umweltfreundlichen Materialien mit bisher unerreichten wirtschaftlichen Vorteilen beschleunigt Energy Vault den Übergang zu einer vollständig auf erneuerbaren Energien beruhenden Welt.

Das Unternehmen wurde im Idealab Studio konzipiert, dem von Bill Gross gegründeten, führenden Technologie-Brutkasten.

Für weitere Informationen über Energy Vault besuchen Sie bitte energyvault.com und @EnergyVaultInc.

Über das Weltwirtschaftsforum

Das Weltwirtschaftsforum engagiert sich dafür, die Weltsituation zu verbessern. Es ist die internationale Organisation für Kooperationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Auf dem Forum kommen die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen zusammen, um internationale, regionale und branchenweite Programme zu gestalten. (weforum.org und @wef und @Davos)

Über die Global Innovators

Die Global Innovators Community ist eine Gruppe der weltweit vielversprechendsten Start-ups und Scale-ups, die bei der Innovation von Technologien und Geschäftsmodellen an der Spitze stehen. Das Weltwirtschaftsforum bietet der Global Innovators Community eine Plattform, um mit Führungskräften aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Kontakt zu treten und neue Lösungen zur Überwindung aktueller Krisen und zum Aufbau zukünftiger Stabilität beizutragen.

Unternehmen, die eingeladen sind, Global Innovators zu werden, werden je nach Bedarf mit einer oder mehreren der Plattformen des Forums in Verbindung treten, um bei der Festlegung der globalen Agenda zu Schlüsselfragen zu helfen.

