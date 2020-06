WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Handelsbeauftragte der US-Regierung, Robert Lighthizer, hat der Welthandelsorganisation (WTO) chaotische Zustände vorgeworfen und grundlegende Reformen gefordert. Die WTO habe gegenüber den USA und dem internationalen Handelssystem "versagt", kritisierte Lighthizer am Mittwoch bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus. Die Organisation sei inzwischen mehr Teil des Problems als Teil der Lösung, sagte Lighthizer.



Die USA würden für die neue WTO-Führung alle Kandidaten, die auch nur entfernt anti-amerikanisch seien könnten, blockieren, warnte er. Der Nachfolger von WTO-Chef Roberto Azevêdo müsse "grundlegende Reformen" anstoßen, forderte Lighthizer. Azevêdo hatte im Mai nach sieben Jahren an der Spitze der WTO angekündigt, sein Amt Ende August vorzeitig abzugeben.



Die WTO ist in einer tiefen Krise. Die USA blockieren seit langem die Ernennung neuer Experten für eines der Kernstücke der WTO, das Streitschlichtungssystem. Die wichtige Berufungsinstanz ist deshalb seit Dezember 2019 nicht mehr handlungsfähig. Lighthizer sagte im Parlament, die USA könnten auch gut ohne diesen Mechanismus leben./jbz/DP/he

