Führender taiwanesischer Vertriebshändler für elektronische Komponenten reduziert seine jährlichen Oracle-Wartungskosten und vermeidet zukünftige Upgrade-Zyklen, nur um den vollen Support zu erhalten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Supreme Electronics, einer der größten taiwanesischen Vertriebshändler für elektronische Komponenten, für die Oracle E-Business-Suite-Anwendungen und die Oracle-Datenbank-Software des Unternehmens auf den Support von Rimini Street umgestiegen ist. Durch den Wechsel zu Rimini Street konnte Supreme Electronics die jährlichen Support-Kosten umgehend um 50 senken und erhält nun einen extrem reaktionsschnellen Premium-Support, den das Unternehmen zuvor beim Anbieter nicht erhalten hatte. Das Unternehmen hatte Upgrades seiner Oracle-Software geprüft, sah aber nicht genug neuen greifbaren Geschäftswert, um die zusätzlichen Kosten und die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs zu rechtfertigen. Dank des Drittanbieter-Supports von Rimini Street hat das Unternehmen nun die Freiheit, seine aktuellen Oracle-Software-Releases mindestens 15 Jahre lang ohne erforderliche Upgrades oder Migrationen zu betreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005793/de/

Supreme Electronics Switches to Rimini Street Support for its Oracle EBS and Database Software (Graphic: Business Wire)

Die Due Diligence bestätigt das preisgekrönte Support-Modell von Rimini Street

Supreme Electronics wurde 1987 gegründet und ist Taiwans drittgrößtes Vertriebsunternehmen für elektronische Komponenten mit wachsender Geschäftstätigkeit auch in China und Südostasien. Das Unternehmen verlässt sich auf seine stabilen Oracle-Anwendungen und -Datenbanksoftware, um seine Komponentenverkäufe zu verwalten und sein Team bei der Entwicklung von Absatzmöglichkeiten in einem hart umkämpften Markt zu unterstützen. Supreme Electronics war auf der Suche nach Drittanbieter-Support, um die hohen Kosten zu senken, die das Unternehmen für die Wartung und den Support durch Oracle bezahlte, und um reaktionsfähigeren und qualitativ hochwertigeren Support zu erhalten, als sie vom Anbieter erhielten. Supreme Electronics führte eine Simulationsstudie mit Rimini Street durch und sammelte Falltickets, um das extrem reaktionsfähige Support-Modell des Unternehmens praktisch anzuwenden und um zu sehen, wie schnell und präzise die Fälle gelöst werden würden. Schließlich gewann Rimini Street nach mehreren erfolgreichen Tests das Vertrauen des Unternehmens und Supreme Electronics wechselte nach Erfüllung der strengen Compliance-Standards der Financial Supervisory Commission (FSC) und der International Accounting Standards (IFRS) in Taiwan von Oracle zum Support durch Rimini Street.

"Eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung von Drittanbieter-Support-Dienstleistungen bestand darin, sicherzustellen, dass unsere IT-Abteilung erfahrene, professionelle Oracle-Systemingenieure hat, die auf täglicher Basis mit ihnen zusammenarbeiten, um unser Firmensystem zu unterstützen", sagte Jason Lue, Direktor für Information und Personalwesen bei Supreme Electronics. "Die von Rimini Street angebotenen Support-Dienstleistungen sind extrem hochwertig und reaktionsschneller als das, was wir von Oracle erhielten. Außerdem unterstützen sie unsere individuellen Anpassungen und bieten einen Performance-Support, der vom Hersteller nicht verfügbar war."

Bei Supreme Electronics läuft derzeit EBS 11.5.10.2, das vom Hersteller keine neuen Updates, Fixes, CPUs oder Updates für Steuer-, Rechts- und Regulierungsfragen mehr erhält heute werden keine Oracle E-Business-Suite-Releases vor 12.1 mehr vollständig von Oracle unterstützt. Das Unternehmen betreibt außerdem Oracle Database-11g-Releases, die Ende 2020 nicht mehr vollständig vom Hersteller unterstützt werden. Mit dem Rimini Street Support erhält Supreme Electronics für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels vom Hersteller zu Rimini Street den Support für seine aktuellen Oracle-Systeme.

Regionaler ultraschneller Support

Wie alle Kunden von Rimini Street verfügt Supreme Electronics über einen zugewiesenen Primary Support Engineer (PSE), der durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit Oracle-Software hat und von einem Team aus funktionalen und technischen Ingenieuren unterstützt wird, die rund um die Uhr verfügbar sind. Die Kunden erhalten zudem die branchenführenden Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) des Unternehmens mit einer garantierten Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Probleme (P1).

"Rimini Street legt großen Wert auf Details und stellt erfahrene Ingenieure mit einschlägigem Branchenwissen bereit, um unseren ERP-Support bereitzustellen, darunter auch Chinesisch sprechende Ingenieure. Diese Art von engagiertem Service und regionalem Fachwissen half bei der Lösung von Problemen, die der Anbieter nicht lösen konnte", fügte Lue hinzu.

Wir fühlen uns geehrt, der Support-Anbieter für Supreme Electronics zu sein, nachdem wir die strengen Simulationstests abgeschlossen und die Compliance- und Rechnungslegungsstandards für die Oracle EBS- und Datenbank-Software des Unternehmens erfüllt haben", sagte Andrew Seow, Regional General Manager für Südostasien und den Großraum China bei Rimini Street. "Viele Unternehmen in Taiwan haben stark individualisierte ERP-Systeme, die vom Anbieter nicht mehr vollständig unterstützt werden. Darüber hinaus gibt es strenge staatliche Auflagen hinsichtlich der Buchführung und Finanzberichterstattung, die eingehalten werden müssen. Die flexiblen und hochgradig maßgeschneiderten Support-Dienstleistungen von Rimini Street stellen sicher, dass die geschäftskritischen Anwendungen und die Software eines Unternehmens weltweit gesetzeskonform bleiben, und ermöglichen es Unternehmen, ihre Investitionsrentabilität zu maximieren und gleichzeitig unnötige Upgrades und Migrationen zu vermeiden."

