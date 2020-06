Von Maria Armental

BELLEVUE (Dow Jones)--Peter Osvaldik wird neuer Finanzchef von T-Mobile US. Er werde sein Amt zum 1. Juli antreten, teilte die Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mit. Osvaldik ist seit 2016 bei T-Mobile und war dort bisher Senior Vice President for Finance sowie Chief Accounting Officer. Er übernimmt den Posten des CFO von Braxton Carter, der sich nach 19 Jahren bei MetroPCS und T-Mobile zurückziehe. Carter werde dem Unternehmen jedoch noch mindestens drei Monate als strategischer Berater verbunden bleiben.

June 17, 2020 17:01 ET (21:01 GMT)

