Die Tesla-Aktie hat den Markt in den vergangenen Monaten um Längen geschlagen. Der Anteilsschein des Elektroautobauers erreichte kürzlich ein Rekordniveau - Tesla war an der Börse mehr wert als der weltgrößte Autobauer Toyota. Doch diese Interpretation hat Schwächen.? Tesla zwischenzeitlich an der Börse mehr wert als Toyota? Positionierung aber abhängig von Einbezug eigener Toyota-Aktien? Keine zwei Meinungen im Hinblick auf Profitabilität und Absatz"Tesla ist jetzt offiziell der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...